Pro Vercelli, bel passo in avanti «ma non illudiamoci» dice Dossena

Prima prova convincente della Pro Vercelli targata Dossena che ha tenuto testa, pur perdendo per 0 a 2, al Lecco, neo promosso in serie B.

Va tenuto presente che il mister ha mandato in campo la prima squadra, le prime scelte, insomma, per la prima vera volta. Nelle altre amichevoli aveva schierato formazioni diciamo sperimentali, atte a verificare chi potrà fare parte del progetto.

Nel primo tempo, Dossena ha schierato Rizzo tra i pali, la difesa a quattro composta da Iezzi, Parodi, Carosso, Macchioni; Emmanuello regista con Louati e il francese Bahlouli mezzeali; Mustacchio e Maggio rispettivamente ala destra e sinistra, Comi al centro dell’attacco.

Nella ripresa sono entrati Iotti e altri (come il promettente Condello) e, soprattutto, ha fatto il suo esordio tra i pali il portiere Federico Mataloni, 21 anni, 34 presenze l’anno scorso nel Lamezia Terme in serie D.

Tanto Mataloni (subentrato a un incerto Rìzzo) quanto Bahlouli hanno ben figurato: probabile che restino, insomma.

Bene, nelle fase iniziali della gara, la triplice davanti, formata da Mustacchio, Comi e Maggio.

Più luci che ombre, insomma, per la nuova Pro Vercelli.

Chiaro: Dossena ha una rosa con troppi elementi che debbono farsi le ossa. Manca ancora, insomma, un’ossatura base di 14, 15 titolari. Urgono almeno (come minimo sindacale, per la salvezza e magari per sperare di acciuffare la decima posizione) un centrale e un centrocampista, entrambi di esperienza.

Ma vediamo alle dichiarazioni di Dossena al termine della gara.

«Oggi ho visto dei passi in avanti anche dal punto di vista fisico. Ho ridotto un po’ i carichi, e si è visto. Il cammino è ancora lungo, lo ripeto: il primo di settembre capiremo quale può essere il nostro progetto. Oggi ho visto cose buone, il risultato di 2 a 0 non rispecchia la gara, meritavamo qualcosa di più… Oddio, davanti i gol li devi fare, altrimenti poi gli avversari ti puniscono. La crescita c’è stata, ma guai a illuderci, rischieremmo di fare quattro passi indietro».