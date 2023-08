Tratta di esseri umani tra Italia e Francia: arrestati 4 pakistani, altri 4 denunciati

Quattro arresti in flagranza di reato e altrettante denunce nei confronti di persone che si sono rese irreperibili sul territorio italiano. Sessanta persone identificate, per lo più pakistani che, pagando somme talvolta superiori ai 500 euro, venivano stipati in condizioni limite all'interno di furgoni che, nottetempo, varcavano il confine francese attraversando zone non presidiate delle forze dell'ordine.

Si è conclusa nelle scorse settimane l'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile di Vercelli sul racket dei migranti iniziata, in primavera, con l'arresto di tre passeur.

Secondo quanto emerso nell'indagine, condotta in collaborazione con la Squadra Mobile di Cuneo e della Polizia di Frontiera di Bardonecchia. a gestire l'attività criminosa erano connazionali stessi dei migranti che, per la maggior parte, cercava di raggiungere la Francia per raggiungere familiari che già si trovavano Oltralpe. Un giro di immigrazione illegale che passava anche da Vercelli.

Ai quattro arrestati vengono contestati i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.

Nell’ambito dell'attività investigativa è emerso il coinvolgimento di cittadini stranieri, tutti di nazionalità pakistana che, a vario titolo, organizzavano i viaggi destinati a permettere il passaggio della frontiera tra l’Italia e la Francia a migranti irregolari.

All’esito di una complessa attività di monitoraggio e osservazione, il personale della Polizia di Stato è riuscito a raccogliere importanti indizi di reità a carico degli stranieri coinvolti nel traffico i quali, sfruttando la necessità dei migranti di ricongiungersi con le proprie famiglie Oltralpe, predisponevano i viaggi caricando i clandestini su furgoni in condizioni di estremo disagio cercando di attraversare la frontiera nottetempo sfruttando valichi non presidiati. In un’occasione, a bordo del mezzo fermato, sono stati trovate ben 25 persone.

Grazie allo sforzo congiunto dei vari Uffici di Polizia, è stato possibile identificare e arrestare i principali autori delle condotte criminose, taluni impegnati a condurre direttamente i furgoni carichi di migranti, altri sorpresi alla guida di veicoli civetta che anticipavano il mezzo al fine di segnalare eventuali criticità lungo il percorso.

Nel corso delle investigazioni sono stati identificati circa 60 stranieri a bordo dei furgoni che avevano pagato una somma di almeno 500 euro per poter essere trasportati oltre il confine e, all’esito dell’attività, è stato possibile trarre in arresto in flagranza di reato 4 cittadini pakistani, mentre altri 4 sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria, in quanto resisi irreperibili in Italia.