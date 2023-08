Pre-post scuola e trasporto: iscrizioni al servizio

C'è tempo fino a venerdì 1 settembre per iscrivere i figli al servizio di pre e post scuola e di trasporto scolastico, per l'anno scolastico 2023/'24, dedicati agli alunni delle scuole primarie cittadine. Lo ricorda l'amministrazione comunale, precisando che tutta la modulistica necessaria all’iscrizione (informativa per i genitori e moduli per l’adesione) sono disponibili sul sito del Comune di Vercelli al link: https://www.comune.vercelli.it/scuola-giovani/servizi-scolastici, e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Municipio, 4 – piano terra – accanto all’ingresso principale del Palazzo Municipale), dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30. Lunedì e mercoledì anche al pomeriggio, con orario 14 - 16.