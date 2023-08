Piscina via Baratto, si posa il nuovo telo sul fondo

Come annunciato nei giorni scorsi, sono iniziati oggi, lunedì 21 agosto, i lavori di posa del telo di rivestimento della vasca della piscina di via Baratto. L'impianto è rimasto chiuso nel mese di agosto per consentire, a due anni di distanza dall'apertura, l'esecuzione di una serie di interventi di manutenzione della vasca che si erano resi necessari in vista della prossima stagione dei corsi autunnali.

Pur potendo essere utilizzata anche in estate, aprendo la copertura telescopica, la piscina di via Baratto è principalmente vocata ai corsi. La sistemazione del fondo della vasca si era reso necessario poiché le resine stese a suo tempo si sono rivelate meno efficaci del previsto. L'intervento sarà comunque rapido: la previsione è di aprire la piscina lunedì 28 agosto.