Pro Vercelli deludente, certo che sì

La Pro Vercelli vista domenica ha:

punto primo, pareggiato con una squadra di serie D, e

punto secondo, giocato un primo tempo penoso (da 6 meno meno la ripresa).

Non ci siamo vorrebbe da dire e in effetti tutti a dire che non ci siamo. Ci sta. Come ci sta che la curva abbia chiesto ai giocatori un maggior impegno con un linguaggio colorito, da curva: “tirate fuori i coglioni”: giusto, la maglia e lo stipendio vanno onorati.

Che la squadra sia incompleta è chiaro a tutti.

Non solo è incompleta: ora come ora è la squadra più debole dell’era Pinciroli-Casella.

Servono, come minimo (per salvarci? Per cercare di acciuffare i play off? Ad agosto va bene tutto...) un difensore, che potrebbe essere l’ex Juventus Under 23 ed ex Cesena, Coccolo (fosse rotto Casella non lo prenderebbe) e un centrocampista.

Ma prima di parlare della squadra va fatta un’altra osservazione: Andrea Dossena sta andando dritto per la sua strada, incurante di critiche (anche eccessive.)

Perché dico questo. Perché non ha mai schierato una formazione base.

La sta cercando, lui, la formazione migliore, aspetta che qualche giocatore dia di più, aspetta… Casella.

La domanda da porsi è questa: meglio vincere con una squadra di D oppure è meglio avere le idee chiare per il futuro?

Se Dossena avesse voluto fare il risultato contro l’Albenga avrebbe schierato dal primo minuto Comi, Mustacchio, Iotti e Parodi. E invece no: sta valutando ogni singolo giocatore che ora ha disposizione per poi decidere chi farà parte e chi non della rosa dei 25.

Così facendo ha potuto per esempio valutare positivamente l’esterno d’attacco Condello: è giovane, magari un po’ gracile, ma ha un gran bel possesso di palla e un dribbling niente male.

Ciò non toglie che nel calcio quando vai in campo ci vai per vincere: e quindi Dossena alla squadra schierata nel primo tempo ha chiesto gioco e anche gol, che non sono venuti: chi è sceso in campo – chi più chi meno, ha deluso. Meglio che i rimandati ci siano ora, e non a settembre, no?

Ma vediamo la squadra, partendo dalla difesa. Iezzi e Parodi (subentrato nella ripresa) sono due garanzie. Con Iotti a sinistra, il reparto può essere completato da Coccolo o da Fiumanò, che non è male, ma non ha la personalità di un Masi. Di un regista-centrale, insomma.

Rizzo (o Valentini, che magari con il gioco dal basso dà qualche garanzia in più) e poi, de destra a sinistra, Iezzi, Coccolo, Parodi, Iotti potrebbere essere un buon quartetto. Più Carosso – da lui ci si attende che sia l’anno della consacrazione: adesso o mai più -, più Macchioni (dov’è finito il bel difensore dell’Alessandria?), più Fiumanò, più Clemente, più il giovanissimo Seck e il reparto arretrato dovrebbe esserci.

A centrocampo, invece, sono dolori. In teoria un terzetto “forte” ci sarebbe: Louati, Emmanuello, Iotti. Iotti però Dossena sembra volerlo impiegare come esterno basso, e quindi, come terzo, ora come ora sta utilizzando Spavone, che ricorda un po’ Marco Firenze, ha classe ed è elegante…. ma potrebbe fare la fine di Corradini: non ha ancora l’esperienza necessaria. Insomma, Emmanuello e Louati più un bel manipolo di giocatori promettenti (Spavone, Contando e Rutigliano) più il francese che ha esordito, e bene, con la Pro, Bahlouli, formano un reparto incompleto. Non basta un rinforzo: ce ne vogliono due.

Davanti forse forse ci vorrebbe un altro attaccante, ma se il budget dice di no, Dossena potrebbe farsi bastare la legna da ardere che ha: Mustacchio, Comi e il giovane Condello (o Maggio) potrebbe essere un buon terzetto.

Arrivassero Coccolo e un (buon) Mister X a centrocampo una possibile formazione base (ripeto: Dossena sta facendo girare tutti quelli che ha) potrebbe essere questa: Rizzo; Iezzi, Parodi, Coccolo, Iotti; Louati, Emmanuello, Mister x; Mustacchio, Comi, Maggio (Condello).

Ma la palla, adesso, è tra i piedi del direttore Casella.