Mettetevi al sicuro: consigli anti truffa dei carabinieri

Prosegue la campagna contro le truffe portata avanti nel corso dell'estate dai carabinieri e rivolta, in via prioritaria, alle fasce deboli e alle persone anziane.

Al fine di incrementare la consapevolezza del fatto che persone senza scrupoli potrebbero tentare di mettere in opera raggiri di vario genere finalizzati ad impossessarsi di denaro o preziosi altrui, è stato approntato, in collaborazione con la Regione Piemonte, un nuovo volantino che reca utili e semplici consigli in merito.

La nuova versione del volantino, che va ad affiancarsi a quello già precedentemente in distribuzione, è stata resa ancora più semplice e schematica, di facile lettura e comprensione da parte di un pubblico ancora più vasto di persone. Esso verrà distribuito capillarmente nei luoghi tradizionalmente adibiti al ritrovo di anziani o persone a rischio più elevato per motivi vari (parrocchie, centri diurni, gruppi, associazioni) e anche presso gli esercizi pubblici che vorranno rendersi disponibili all’iniziativa.

Il volantino è in libera circolazione e non gravato da diritti di copyright: chiunque può anche scaricarlo dai siti informativi che lo pubblicheranno e distribuirlo tra amici e parenti.