Sagra d'la Panissa, tra musica e buona cucina torna l'appuntamento di fine estate - foto

Sotto il tendone della cucina, tra piastre accese e fuochi, la temperatura è rovente. Le prime porzioni di panissa verranno servite intorno alle 19 e il capocuoco, Battista, 27 edizioni della sagra sulle spalle, è all'opera per organizzare la distribuzione dei condimenti nei pentoloni che verranno via via cotti nel corso della serata. Dopo il taglio del nastro, sindaco e assessori passano dalla cucina, per un saluto e la foto ricordo davanti ai pentoloni fumanti. «Ogni anno quest'appuntamento richiama vercellesi e non – commenta il sindaco Andrea Corsaro – Il Comitato Vecchia Porta Casale, il presidente Guido Manolli, organizzano una settimana di musica, buona cucina e iniziative culturali sempre apprezzate».

Al taglio del nastro con il sindaco Corsaro, ci sono gli assessori Massimo Simion e Mimmo Sabatino e la consigliera provinciale Margherita Candeli. Ci sono gli artisti del gruppo FurtiArte guidati da Franco Ferragatta, che hanno offerto come ogni anno le tele per la mostra d'arte e fotografia allestita nella storica palestra Mazzini; l'associazione Veterani della Pro Vercelli, che ripropone la bella mostra fotografica con aneddoti e curiosità legate allo spareggio della monetina del 6 giugno 1971, e spazio dedicato al riso e alla sua lavorazione con macchinari e le varietà di cereale spiegate dalla famiglia Galante con l'associazione “La Pista”.

Ad accogliere i visitatori anche Erminia, che con i suoi 91 anni è la decana della sagra: «Per 21 anni – racconta – mi sono occupata di servire le porzioni di polenta e asino e gli agnolotti». Ora l'età è un po' troppo avanzata per stare dietro al bancone, ma non per far mancare il saluto agli amici dell'organizzazione. Questa sera sul palco si presenterà l'orchestra di Raf Benzoni, domani Vanna Isaia: l'ingresso agli spettacoli è libero a tutti, mentre la cucina apre tutte le sere alle 19,30; oggi (domenica) anche alle 12.