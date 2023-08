Dossena: «Contro l'Albenga non ho visto una crescita»

Pareggio deludente, e in casa, contro l’Albenga, squadra di D,e mister Dossena (che non ha schierato la miglior squadra dal primo minuto, dal momento che Mustacchio, Comi e Parodi sono partiti dalla panchina), come sempre, non cerca attenuanti.

«Non ho visto una crescita. Certo, alcuni elementi sono appesantiti dai carichi di lavoro, ma bisogna essere obiettivi, la squadra è questa. Dobbiamo lavorare e poi, il primo di settembre, a mercato chiuso, potremo spiegare quale sarà il nostro obiettivo.»