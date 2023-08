Spray al peperoncino dentro un negozio

Momenti di tensione e una decina di persone con lievi segni di intossicazione nel pomeriggio di sabato, all'interno di uno dei complessi commerciali della zona di Porta Torino.

Secondo le prime ricostruzioni qualcuno avrebbe spruzzato spray al peperoncino forse nel tentativo di mettere a segno un furto nel negozio posto al piano superiore del complesso che ospita un grande magazzino cinese, un punto vendita di abbigliamento e uno per animali.

La sostanza urticante si sarebbe poi diffusa anche in altre aree del complesso creando senzazione di bruciore agli occhi e fastidio alla respirazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Una decina le persone soccorse, quattro delle quali portate in ospedale, in codice verde, per una valutazione più approfondita. La zona è stata transennata per consentire gli accertamenti del caso: al momento non è noto se siano stati individuati gli autori.