Precipita dalla cresta Nord del Tagliaferro

E' un escursionista lombardo, residente in provincia di Varese, la vittima dell'incidente avvenuto venerdì in alta Val Sermenza. L'uomo, 46 anni, ha perso la vita precipitando dalla cresta nord del Tagliaferro, piramide rocciosa che si eleva fino a 2.964 metri e che può essere raggiunta attraverso una via normale sia da Rima che da Alagna.

L'alpinista stava affrontando la cima che separa Valsesia e Valsermenza insieme ad altre altre due persone quando è precipitato nel vuoto per alcune centinaia di metri. Sull'incidente, avvenuto lungo una via che viene considerata classica dell'alpinismo, la Procura ha aperto un fascicolo: gli accertamenti sull'accaduto sono affidati alla Guardia di Finanza, intervenuta per la complessa attività in quota. La salma dello sfortunato escursionista, recuperata dopo diverse ore di lavoro, è all'ospedale di Borgosesia, in attesa che la Procura firmi il nulla osta per le esequie.