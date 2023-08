Getta a terra una donna e le ruba la borsetta

Prima la butta a terra, e poi le ruba la borsa e scappa. É successo nella serata della vigilia di ferragosto a Novara.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un uomo di origine ivoriana, residente a Vercelli, approfittando della distrazione di una donna che insieme al compagno stava guardando le vetrine dei negozi del centro storico, l'avrebbe aggredita, colpendola all'altezza delle gambe per farla cadere a terra, per poi strapparle la borsa e darsi alla fuga in direzione di baluardo Lamarmora. Il fidanzato della donna si è dato all'inseguimento dell'uomo, mentre un testimone contattava il 112.

Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno trovato l'uomo che inveiva contro la coppia, mentre diverse persone hanno indicato l'ivoriano come il responsabile dello scippo, riferendo agli agenti che dopo essere stato raggiunto dal compagno della vittima, aveva lanciato la borsa per poi aggredire il suo inseguitore che si era chinato per raccoglierla.

A questo punto, i poliziotti hanno immobilizzato il rapinatore e lo hanno portato in Questura per ricostruire i fatti. Dopo aver ascoltato i racconti delle parti in causa e dei vari testimoni, gli agenti hanno arrestato l'uomo per tentata rapina. Al termine dell'udienza di convalida, nei confronti dell’ivoriano è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.