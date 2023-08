Ondata di calore sul Piemonte: temperature locali fino a 38-39°C

Siamo in estate, e il caldo è una condizione prevedibile. Tuttavia, in passato, dopo la metà di agosto erano i temporali a rompere un po' la morsa dell'afa. Mentre questa settimana e anche i prossimi giorni sono caratterizzati da uo scenario meteorologico di alta pressione di matrice africana in fase di espansione verso l'Europa centro-occidentale; la struttura anticiclonica posizionerà i suoi massimi barici a ovest dell'arco alpino tra il pomeriggio di domenica e la mattinata di lunedì. Pertanto, sul Piemonte ci saranno condizioni di tempo soleggiato con annuvolamenti limitati ai rilievi nelle ore centrali della giornata. Sono previste temperature elevate su zone pianeggianti e appenniniche; domani il caldo sarà rilevante su Astigiano e Alessandrino e nei giorni successivi su quasi tutti i settori pianeggianti piemontesi. Sensibile anomalia termica positiva anche sulle Alpi, con zero termico in graduale rialzo fino a 5000 m.

Il picco dell’ondata di calore è previsto tra domenica e lunedì, quando la media delle temperature massime in pianura sarà attorno ai 34°C, con locali valori sui 38-39°C. Anche per buona parte della prossima settimana le temperature dovrebbero essere sopra la norma; è previsto che nell’ultimo fine settimana di agosto si potrà assistere a una diminuzione dei valori termici, ma la previsione dovrà essere confermata nei prossimi giorni.

Nel dettaglio, per 3B Meteo a Vercelli oggi sabato 19 agosto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4558m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Domenica ci saranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4593m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.