E' il giorno della Sagra d'la Panissa: taglio del nastro per la 31° edizione

E' il giorno del taglio del nastro per la regina delle sagre vercellesi, l'unica ad aver resistito all'onda d'urto della pandemia, a non essersi mai fermata e a essere ripartita con ancora più sprint. La 31° edizione della Sagra d'la Panissa (oltre alle due "special edition" del 2020 e del 2021) prende il via questa sera, nell'area della palestra Mazzini.

E anche quest'anno il Comitato Vecchia Porta Casale, presieduto da Guido Manolli, ha messo in programma un carnet di eventi, musica, cultura e buona cucina: i cuochi sono pronti a servire migliaia di porzioni del piatto tipico vercellese e, da questa sera, saranno al lavoro fino al 25 agosto per un'edizione che si annuncia ricca di novità. Ricchissimo come sempre il cartellone degli spettacoli: nel cortile della Mazzini, ci saranno la pista da ballo e il palco per l'esibizione di orchestre e gruppi. Si parte oggi con l’Orchestra spettacolo di Alex Biondi; domenica, alle 21,15, spazio a Raf Benzoni. Vanna Isaia e la sua Orchestra spettacolo saranno protagonisti della serata di lunedì, con inizio alle 21. Martedì, alle 21,15 è la volta di Alex Tosi, in duo con Samantha, mentre mercoledì, alle 22, c'è attesissima Shary Band. Giovedì 24 agosto, alle 21, toccherà a Giuliano e i Baroni. Chiusura, venerdì 25, alle 22, con un Tributo ai Queen (Live music and show) a cura della MerQury Band.

Lo spazio per la cultura e le mostre si arricchisce dell'esposizione fotografica, allestita in collaborazione con l’Associazione Veterani della Pro Vercelli e con le edizioni “Effedì”, sul famoso "spareggio della monetina" del 1971, che risolse, davanti a migliaia di persone giunte al Comunale di Torino, la sfida promozione tra Pro Vercelli e Biellese.