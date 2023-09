Missoni, lo stile inconfondibile anche negli accessori

Quando si parla di brand italiani che sono leader nel mondo della moda e, più nello specifico, nel settore della maglieria, è impossibile non pensare subito a Missoni. Si tratta del marchio a conduzione familiare che ha fatto la storia di questo settore e che ha portato l’artigianalità made in Italy a livelli inimmaginabili.

Il Brand Missoni

Bisogna tornare al 1953 per ripercorrere la storia della famiglia Missoni nel mondo della moda. In quell’anno, infatti, Ottavio Missioni e la moglie Rosita Jelmini decisero di intraprendere quest’avventura, creando un laboratorio di ridotte dimensioni all’interno della propria casa, in quel di Gallarate, in provincia di Varese. Ed è proprio da qui che ha preso il via della produzione di quei capi che hanno caratterizzato tutta la storia del marchio, ovvero una maglieria più ricca di colori che non si può. In questo momento viene fondata un’azienda che scriverà pagine di storia nel settore del knitwear made in Italy.

Lo stile Missoni

Fin dalla prima collezione, che fu svelata nel capoluogo meneghino nel lontano 1958, emergono i tratti distintivi del marchio, che poi fa il suo esordio a Palazzo Pitti a Firenze nove anni più tardi. Ed è un debutto indimenticabile, oltre che ricco di polemiche, dato che le modelle vengono fatte sfilare senza reggiseno indossando vestiti spesso trasparenti. A inizio anni Settanta il marchio cominciò a raggiungere una fama mondiale, grazie anche al supporto di Diana Vreeland, la numero uno di Vogue. Nel giro di poco tempo, tra l’altro, venne aperto pure un punto vendita Missoni a New York, presso la sede locale di Bloomingdale’s.

Lo stile inconfondibile di Missoni è legato al concetto della lavorazione “put-together”. Era un’innovazione senza precedenti per l’epoca e prevede di creare dei capi in maglieria con un mix incredibile di fantasie e colori. Il risultato finale è sempre stato molto impattante dal punto di vista estetico, con la formazione di spettacolari motivi geometrici, tra cui il ben noto zig-zag, oltre che una moltitudine di tonalità differenti. Non bisogna stupirsi, quindi, di come il concetto di “put-together” abbia raggiunto ormai lo standard di impronta stilistica di questo marchio. Ogni abito creato da Missoni si può considerare un incredibile mix tra materiali, grafiche e texture differenti. Si va dalle righe fino al patchwork, passando per tonalità estremamente accese e forti a toni più rigidi come il bianco e nero. Tra i materiali, quelli maggiormente usati per l’abbigliamento firmato da Missoni sono il lamé, il cotone e la lana.

Correva l’anno 2001, quando Luca Missoni decise di realizzare e proporre la prima collezione da uomo. L’attività, in tutti questi anni, ha conosciuto un’espansione incredibile, eppure Missoni è riuscita a mantenere sempre ben saldi i suoi valori fondamentali, ovvero la famiglia e l’artigianalità strettamente italiana.

Dove comprare online gli occhiali

Al giorno d’oggi la proposta di Missoni si è ampliata aggiungendo anche tanti accessori. Ad esempio, sono meravigliosi gli occhiali da sole, con l’offerta di un gran numero di modelli che rispecchiano alla perfezione le linee guida del marchio e i suoi valori fondanti. Così, nel caso in cui siate interessati a cambiare gli occhiali da sole, puntando proprio su uno dei tanti modelli dello storico marchio Missoni, il web offre diverse piattaforme che possono tornare utili per soddisfare una simile esigenza.

Tra i portali migliori dove poter acquistare degli occhiali da sole Missoni, troviamo certamente GioiaPura.it. Si tratta di uno shop online che fa dell’affidabilità il suo punto di forza principale. Non solo, dal momento che, una volta scelto il modello più adatto alle proprie preferenze ed effettuato l’ordine, si può sfruttare un servizio di consegna decisamente rapido. D’altro canto, per chi è alla ricerca di un modello particolare, su questo shop online si possono trovare tantissime varietà di modelli eyewear sempre alla moda e che si adeguano alle più importanti e note tendenze di questo periodo.