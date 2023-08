Tragico incidente sulle montagne valsesiane. Nella giornata di venerdì un uomo di 46 anni ha perso la vita precipitando in un dirupo in alta Val Sermenza.

I soccorritori che sono riusciti a raggiungerlo e il personale del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sfortunato escursionista, del quale, al momento, non sono note le generalità.

(notizia in aggiornamento)