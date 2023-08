Luca Coccolo a un passo dalla Pro Vercelli

Luca Coccolo, 25 anni, difensore centrale (e all’occorrenza terzino destro), cresciuto nelle giovanili della Juventus sembrerebbe a un passo dalla Pro Vercelli.

Dopo tre stagioni nella Juventus Under 23, alcune presenze in B con le maglie di Cremonese e Spal, 13 presenze, infine, in C l’anno scorso, nel Cesena. Andrebbe così a completare il pacchetto difensivo attualmente formato da Parodi, Fiumanò, Carosso (che può giocare anche terzino sinistro) e il giovanissimo Seck.

Probabilmente Coccolo arriverà con la formula del prestito. Dai filmati, sembra avere caratteristiche simili a Perrotta.