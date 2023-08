Pagamento rateale: il 70% degli italiani lo preferisce

Acquista adesso e paga dopo è la formula che piace a sempre più italiani per avere beni e servizi pagandoli a rate. Il pagamento rateale è la forma preferita da oltre il 70% dei consumatori che trovano il pagamento dilazionato più sostenibile per le loro finanze. Chi ancora non dovesse conoscere la modalità buy now pay later, può trovare tutte le informazioni qui di seguito grazie alla guida che abbiamo preparato.

Che cos’è il pagamento rateale

Oggi la formula buy now pay later consente di dilazionare nel tempo il pagamento di prodotti di ogni genere. Il bello è poter usufruire di servizi come FLOA Pay che permette di pagare a rate senza costi. Si tratta quindi di non avere interessi, a differenza di altre modalità di frazionamento. In altre parole, i consumatori hanno meno timore dell’indebitamento, come capita invece con altre tipologie di finanziamento più Tradizionali.

Il mezzo digitale permette di avere accesso a maggiori possibilità di acquisto migliorando l’esperienza per l’utente. È infatti tramite il canale elettronico da cui passano i maggiori numeri di acquisti a rate. Non bisogna però pensare che si tratti solo e unicamente di importi consistenti dato che, la maggior parte delle volte, si tratta di importi ridotti, anche minori di 50 €. Che si tratti anche di importi maggiori, il vantaggio per il consumatore è evidente poiché non rischia di ritrovarsi indebitato con altri interessi da pagare.

Come funziona il buy now pay later

Una volta definito meglio il funzionamento del pagamento rateale, può essere interessante andare a capire come funziona concretamente. Con la formula acquista ora e paga dopo , la società che offre questa possibilità si occupa di corrispondere al venditore l’importo relativo all’acquisto effettuato dal cliente. A questo punto, il consumatore finale paga poco per volta la società intermediaria tramite quote mensili che vengono addebitate direttamente sul suo conto senza alcun tipo di interesse. Infatti, l’operazione è al 0% di interessi cosi da comportare comporta solo vantaggi e nessuna spesa.

Inoltre, si tratta di un vantaggio anche per il venditore poiché in questo modo può raggiungere una clientela più ampia. Questa innovativa forma di pagamento è adatta sia ai grandi che piccoli esercenti sui negozi fisici ma soprattutto online, canale in cui la formula buy now pay later si è sviluppata. arriva la formula by now pay later.

Se inizialmente molti utenti medi sono frenati nell’acquisto per colpa di un costo troppo alto, con questa modalità riescono a frazionarlo nel tempo, avendo accesso a maggiori beni e servizi che aumentano la qualità della vita.

È per tutti questi motivi che le formule di pagamento rateale, anche su importi minori, a tasso zero stanno velocemente conquistando i consumatori, da un lato, e i venditori dall’altro, mettendo a disposizione strumenti sempre più innovativi e tecnologicamente avanzati in grado di dare risposta alle più moderne esigenze ampliate dalla crescita degli e-commerce.