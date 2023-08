Via Natale Palli, rifiuti abbandonati sotto l'occhio delle telecamere

«Anche in via Natale Palli va fatta la raccolta differenziata dei rifiuti, così come nel resto della città. Non è pensabile che i sacchetti vengano lasciati in strada, in sfregio delle regole e con un rilevante rischio igienico sanitario». Reduce dal secondo sopralluogo in due giorni - il primo con la Polizia locale, il secondo con il personale Asm - il vice sindaco Massimo Simion torna alla carica sul tema dell'abbandono dei rifiuti che, nell'area delle case Atc dell'Aravecchia ha assunto, nel corso dell'estate, connotati preoccupanti.

«La stragrande maggioranza dei cittadini vercellesi è attenta al rispetto delle norme di buona educazione e degli spazi pubblici - rileva Simion - Ma la situazione di via Natale Palli è indegna. L’Amministrazione comunale sta investendo 4 milioni di euro a fondo perduto per restituire decoro e riqualificare quei fabbricati dopo anni di incuria. L’area è controllata dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso gli autori degli abbandoni. E non è accettabile che gli stessi residenti conferiscano rifiuti indifferenziati in strada. Non è accettabile intervenire ogni settimana per ripulire l’area dai rifiuti e dai topi. Le norme generali di buona educazione sono improntate al rispetto verso le altre persone e valgono anche per le palazzine di Via Natale Palli».

Giovedì la zona è stata oggetto di un nuovo piano di pulizia e rimozione dei rifiuti: «Ma occorre veramente uno sforzo anche da parte di chi vive nel complesso».

Nel corso del tempo il Comune ha censito le zone di degrado sparse nei vari quartieri: via Ranghino e via Castigliano ai Cppuccini, Via Monfalcone al Concordia, via Pisa nella zone di Porta Torino, via Egitto, via Arles e via don Rossi all'Isola. Senza considerare le zone dell'ex Montefibre dove, approfittando del generale degrado in cui versa la zona dei capannoni dismessi, gli abbandoni non mancano mai. Una situazione che ha esasperato molti dei cittadini che hanno nella zona le proprie attività commerciali e artigianali. Qualcuno, alla fine, si è trasformato in detective e, attraverso le immagini della videosorveglianza del proprio esercizio, è pure riuscito a stanare gli incivili di turno.