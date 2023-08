Da Liberi di Scegliere onlus riceviamo e pubblichiamo.







Abbiamo il piacere di presentarvi la nostra prossima asta benefica on-line delle magliette di calciatori professionisti che quest’anno abbiamo denominato “Le maglie dei sorrisi – Estate 2023 “.

Dopo quelle di una sola sera del 2013 e del 2015 e dopo le tre grandi aste on-line del 2017 (con mostra finale ospiti della Sagra della Panissa 2017 alla palestra Mazzini di Vercelli) dell’estate 2018 e dell’estate 2019, quest’anno e dopo quattro anni di ricerca, daremo corso alla sesta ed ultima edizione.

L’asta sarà on-line sulla pagina Facebook dell’associazione “ Liberi di scegliere onlus “ e si svolgerà dal 20 agosto 2023 fino alle ore 22,00 del 30 agosto 2023.

Le maglie in asta saranno 70 ed il regolamento sarà pubblicato sulla predetta pagina qualche giorno prima del 20 agosto 2023.

La parte del leone la faranno come sempre, i giocatori della Pro Vercelli delle annate 2021/2022 e 2022/2023 ma anche alcune della serie B tra cui spiccano quella di Ettore MARCHI e Carlo MAMMARELLA ; una storica ed introvabile di Andrea CARACCIOLO dell’anno in cui militò nella PRO insieme a quella di Marco MODOLO indossata nello storico spareggio di Modena. Una maglia di Francesco MODESTO donataci tanti anni fa in occasione di PRO-CROTONE ma firmataci al Piola quando sedeva sulla panchina dei bianchi: un’ ennesima maglia del nostro super sostenitore Umberto GERMANO del Padova; una del vercellese Giovanni GRAZIANO del Gozzano a cui va un particolare ringraziamento per averci curato l’autografo di Ettore MARCHI. Due maglie del PALMEIRAS avute da ns. amici brasiliani di cui una (Luiz Adriano) risalente alla vittoriosa finalissima della coppa LIBERTADORES. Le maglie più particolari saranno delle “riproduzioni originali” appartenute a grandi campioni del passato che ci hanno onorato del loro autografo; Pippo INZAGHI, Josè ALTAFINI , 2 maglie di Lorenzo PELLEGRINI della Roma grazie alla Fondazione ROMA CARES , Rombo di Tuono Gigi RIVA grazie all’amicizia che ci lega con suo figlio Nicola, amicizia resa possibile grazie al ns grande sostenitore Alessandro Muliari; ed ancora Paul POGBA, Alberto GILARDINO quando ancora guidava la Pro Vercelli, Bruno FERNANDEZ ex Novara ora al Manchester Und., Javier ZANETTI che ci ha regalato la sua attenzione nel suo ristorante milanese IL BOTINERO; una maglia preparata di Francesco TOTTI autografataci a San Siro nel 2018 insieme ad un’altra già a suo tempo collocata in asta nel 2019; una rarissima maglia originale indossata ed autografata del povero Davide ASTORI e ancora Alessandro DEL PIERO che ci ha firmato le maglie negli studi di SKY grazie alla fondamentale collaborazione della nostra grande amica vercellese Sara COMETTI ; Giancarlo ANTOGNONI grazie a Roberto C. nostro carissimo supporter di Firenze e in ultimo due maglie di Andrea PIRLO firmateci proprio pochissimi giorni fa in occasione di Alessandria - Sampdoria.

In questa sede non possiamo non ringraziare tuti i giocatori che ci hanno onorato della loro considerazione donandoci le magliette ai quali, come sempre facciamo dal 2015, abbiamo donato il nostro piccolo pensiero rappresentato dal libro-cartoon Fiabe di Riso che anche grazie a loro, ha viaggiato e sta viaggiando in tutta Italia e non solo.

Questa raccolta di maglie è durata oltre 4 anni, grazie alla paziente opera di un associato che ha anche provveduto a catalogare tutto il materiale.

Nell’ ultima asta on line del 2019 di ben 150 magliette ( ne collocammo novanta in asta e una ventina nel dopo asta al prezzo base ) raccogliemmo oltre 12 mila euro: quest’anno speriamo di avere ancora successo anche grazie al vostro prezioso aiuto divulgativo.

Con la sesta asta benefica delle magliette, si conclude questo fortunato ciclo di iniziative di stampo sportivo che in quasi 12 anni, ha permesso di raccogliere ed assegnare oltre 560 maglie in tutt’ Italia e in tantissimi paesi al mondo, dando a Vercelli una conoscenza diversa dal solito, attraverso un’iniziativa unica nel suo genere.

Liberi di Scegliere ODV infatti, ha portato in tante parti d’Italia e non solo, una conoscenza diversa del sofferto mondo della disabilità, creando e generando una sensibilità non comune in tantissimi gruppi mediatici di tifosi di calcio, sparsi in ogni parte del mondo.

Sono stati anni di grande passione sia nostra sia di chi ci ha aiutato offrendo a volte cifre impensabili, anche perché il materiale da noi raccolto ed offerto in asta ha e continua ad avere, caratteristiche qualitative non comuni fortemente riconosciuteci.

Come ogni bel gioco però deve durare poco e questo gioco è per noi già durato tantissimo con una fatica organizzativa che ovviamente non sempre si può percepire e comprendere.

Come sempre e com’è ovvio, anche quest’anno i fondi raccolti saranno a beneficio del nostro ennesimo progetto assistenziale rivolto a 18 ragazzi speciali che quest’ anno abbiamo chiamato “PERCORSI SERENI FASE 2 ” ma che continua la fortunata esperienza del progetto “Trasformiamo una lacrima in un sorriso” nato dopo Expo Milano 2015 grazie a Fiabe di Riso, libro e cartoon in 4 lingue che, anche grazie al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Economica, ha varcato i confini di oltre 70 paesi in tutti e 5 i continenti.

I bilanci completi, con le fatture originali di ogni nostro progetto assistenziale e di tutti i nostri eventi di raccolta fondi (aste comprese) con le relative rendicontazioni, sono visibili a tutti sul nostro sito www.liberidiscegliereonlus.it nel sotto menù “Disabilità trasparente”.

Ringraziando come sempre della Vostra accoglienza e della certa collaborazione di sempre, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Adriano Greppi: Presidente

Giuseppe Ferraris: Segretario e curatore delle aste benefiche.