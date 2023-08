PalaPregnolato e Le Piscine: il punto sui cantieri estivi - FOTO

Non c'è stata pausa, nella settimana di Ferragosto, per i cantieri aperti al PalaPregnolato e alla piscina di via Baratto.

Gli interventi in corso al palazzetto dell'hockey al rione Isola sono nella fase relativa alla riqualificazione degli impianti e delle opere edili: è stata montata la gabbia per le riprese televisive e sono stati posizionati quasi tutti i led della nuova illuminazione.

«Sono in corso anche gli interventi sulle uscite di sicurezza, richiesti dai Vigili del Fuoco e abbiamo già a disposizione anche i seggiolini verdi e gialli che verranno posizionati per la riqualificazione degli spalti», spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori Pubblici.

Al termine dei lavori, ad autunno inoltrato, il palazzetto avrà 850 posti a sedere, un'area per la stampa e le riprese tv e sarà in grado di ospitare competizioni internazionali: «Al termine delle opere edili sarà posizionato il nuovo fondo di gara non più in graniglia ma in parquet», conclude Simion.

Conto alla rovescia, invece, per la riapertura de Le Piscine di via Baratto: la struttura è stata chiusa nel mese di agosto per alcuni interventi di manutenzione della vasca, in vista della ripresa dei corsi nella stagione autunnale.

«La prossima settimana sarà steso il telo sul fondo della vasca - spiega Simion - l'obiettivo è riaprire lunedì 28 agosto».