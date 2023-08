Escursione tra i boschi di Rossa e della val Cavaione

Domenica 20 agosto, il Centro Ricerche Atlantide segnala l’escursione di “A Piccoli Passi” proposta della guida escursionistica Alessandro Zonari.

Una escursione all’ombra dei boschi di Rossa, piccolo paese in splendida posizione ad oltre 800 metri all’imbocco della val Sermenza. L’escursione percorre la mulattiera che collega due belle frazioni poco sopra il paese, poi prosegue all’interno della val Cavaione in una bella faggeta incrociando alpeggi ormai abbandonati.

Dopo una discesa con qualche tratto un poco ripido, ma senza difficoltà particolari, si rientra a Rossa su una comoda mulattiera dopo aver incontrato il seicentesco Oratorio delle Giavinelle.

Il percorso non presenta particolari difficoltà. Si prevede una giornata calda, come quelle di questo periodo, ma la quota intorno ai 1000 metri e la maggior parte del percorso all’ombra dovrebbe assicurare una temperatura accettabile.

Consigliato il solito abbigliamento da escursione, con scarponcini leggeri ed abbigliamento estivo, ma sempre con qualcosa per coprirsi in caso di un po’ di vento.

Il pranzo è al sacco, lungo il percorso si incontreranno alcune fontane, ma è sempre bene avere una scorta d’acqua anche in considerazione delle giornate calde.

Il percorso è di circa 6 km con un dislivello intorno ai 350 metri.

La passeggiata è adatta a tutti, ma si invita chiunque abbia problemi anche di lieve entità a informare preventivamente la guida.

Ritrovo a Vercelli alle ore 7,30 in piazza Cesare Battisti (lato via Tasso). È possibile concordare altri luoghi di incontro per chi fosse più comodo trovarsi in altri punti.

Ritorno presunto tra le 15 e le 16.

Il costo è di 10 euro a persona. Il termine per le prenotazioni è venerdì 18 agosto all’indirizzo mail centroatlantide@yahoo.it o al 3472454481.