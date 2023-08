Borgosesia, lunedì chiuso l'ambulatorio per chi è senza medico di famiglia

Lunedì 14 agosto - in quanto giornata prefestiva in cui i medici di base non sono operativi - sarà chiuso l’ambulatorio distrettuale di Borgosesia, attivato a maggio per i cittadini della Valsesia rimasti senza medico di famiglia. Lo ricorda una nota di Asl Vercelli precisando che, su tutto il territorio, a partire dalle 8 del mattino, sarà attiva la Guardia medica. L'ambulatorio distrettuale di Borgosesia riaprirà regolarmente mercoledì 16.

Sempre lunedì saranno invece aperti gli sportelli e i servizi ambulatoriali (quali i centri prelievi) che chiuderanno solo il giorno di Ferragosto.

«Si segnala inoltre che l’attività di sportello alla Casa della salute di Coggiola sarà sospesa nelle giornate del 18 agosto (tutto il giorno) e del 28 agosto (solo al pomeriggio)», conclude la nota Asl.