Vercelli in lutto per Paola Cerruti: primaria di Pediatria, medico e studiosa di valore

Vercelli dice addio a Paola Cerruti Mainardi, primario emerito di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli e, per molto tempo, punto di riferimento della sanità vercellese. Aveva 90 anni e da tempo viveva nella casa di riposo di Prarolo.

Medico e ricercatrice di grande valore, Paola Cerruti, dopo la laurea nel 1953, si era specializzata in Pediatria, Malattie Infettive e Genetica. E la sua carriera era iniziata proprio come infettivologa, alla guida, dal 1970, della struttura di Malattie Infettive del Sant'Andrea. Dal 1974 al 2000 anno, in cui era andata in pensione, era stata primaria di Pediatria: all'attività clinica aveva affiancato quella di ricercatrice e genetista specializzandosi nello studio di alcune malattie rare. Autrice di innumerevoli pubblicazioni sulle più prestigiose e internazionali riviste del settore, la professoressa Cerrutii aveva saputo trasformare la Pediatria del Sant'Andrea in una struttura di riferimento per moltissimi piccoli pazienti e per le loro famiglie. Grande sostenitrice dei benefici dell'allattamento materno, era stata tra i promotori della struttura che, oggi, si chiama Banca del latte umano donato e che rappresenta un aiuto importante soprattutto per la crescita dei piccoli nati prematuri.

Nella sua carriera non sono mancati riconoscimenti e premi per le ricerche effettuate e per il lavoro svolto a titolo gratuito a favore di piccoli pazienti provenienti da famiglie bisognose.

Chi l'ha conosciuta la ricorda come una donna dai molti interessi culturali, attenta e acuta, amante della musica e della letteratura. Dopo la pensione, nel 2000, aveva continuato a frequentare il Sant'Andrea come primaria emerita, portando avanti studi e ricerche. Vedova dell'avvocato Guido Mainardi, Paola Cerruti lascia il fratello Leonida, la cognata Vera e il nipote Dario con la famiglia. I funerali saranno celebrati lunedì, alle 11,30 in Duomo, partendo dalla camera ardente che è stata allestita all’ospedale Sant’Andrea.