Marta Ferretti: «Chi vuole un Hockey Vercelli in disarmo dovrà ricredersi»

Gli ultimi giorni prima d'iniziare la nuova stagione dovrebbe essere un periodo di "calma apparente" nel quale, una volta ultimata la costruzione di una squadra si curano gli ultimi dettagli per essere pronti alla ripartenza. Invece per l'Hockey Vercelli, l'avvicinarsi della ripresa è scandita da notizie non tutte positive. La società non disputerà la Champions, cui aveva diritto in virtù del settimo posto, poi, all'improvviso Mattia Zucchetti ha deciso di tornare a Monza e, per completare "le chaier des doleances" l'incerta situazione legata al completamento dei lavori al Pala Pregnolato. E per completare il quadro uno striscione comparso l'altra sera davanti al Pala Isola in cui si accusa la dirigenza di bugie e silenzio.

«Proprio la mancanza di un tempo certo per il rientro nel nostro impianto è stato alla base della scelta di rinunciare alla Champions. Noi volevamo organizzare a Vercelli il concentramento del 18 ottobre - osserva la presidente Marta Ferretti - Ma per quella data il Pala Isola difficilmente sarà a disposizione. Per questo abbiamo voluto concentrare le nostre forze sul campionato, per riguadagnare l’Europa l'anno prossimo e poterla disputare davanti al mostro pubblico. Sono nell’edilizia e conosco le problematiche che possono allungare le tempistiche per il termine dei lavori. Nessuna colpa al Comune, anche se l'amministrazione potrebbe venirci incontro con qualche contributo».

Dunque per la prima parte della stagione, mentre a Vercelli continua il restyling del nuovo Pregnolato, l'Engas si trasferirà in Versilia che diventerà la "seconda casa" dell'Hv: «A Forte dei Marmi – dice ancora Marta Ferretti - inizieremo la preparazione e terremo la prima presentazione ufficiale della squadra alla quale inviteremo i tifosi,che per noi sono un valore aggiunto. Quando sarà pronto il Pregnolato faremo un vernissage a Vercelli».

La squadra che si ritroverà agli ordini di Roberto Crudeli, sarà orfana di Mattia Zucchetti, che ha scelto di tornare a Monza: «A Zucchetti auguro buona fortuna anche se non mi è piaciuto il modo con il quale ha lasciato. Tutti hanno firmato tra maggio e giugno, arrivare agli ultimi giorni di luglio e dire di volersene andare mi ha amareggiato, così come le troppe voci, la grande parte infondate, che stanno circolando, messe in giro tra l'altro da persone vicine all'Hv, che la società ha sempre trattato con correttezza».

Compreso lo striscione: «Mi pare che la società sia sempre stata trasparente. Abbiamo comunicato settimanalmente i nuovi acquisti, le motivazioni che hanno portato alla rinuncia dell'Europa League e a iniziare la preparazione a Forte dei Marmi dove, avendo un appartamento, posso ospitare i giocatori senza alcuna spesa. In rosa ci sarà anche Diogo Neves che qualcuno dava già lontano da Vercelli. Se non facciamo dichiarazioni ogni giorno è perché stiamo lavorando per avvicinare ulteriori sponsor e tutte queste notizie non aiutano certo la società. Ma questo non ci spaventa. Anche tra le difficoltà, vogliamo continuare a crescere da ogni punto di vista, societario e nei risultati. Chi vuole un Hv in disarmo dovrà ricredersi» conclude la presidente.

L'avventura del nuovo Engas scatterà il 1° settembre mentre lunedì 4 inizierà la preparazione che oltre Forte dei Marmi si articolerà in altri palasport della Versilia. Già fissato un impegno pre-campionato il 22 e 23 settembre a Forte dei Marmi in un triangolare con i padroni di casa, il Sarzana e il Montebello.