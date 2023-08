Festa dello Sport a Santhià, ospite d'onore il campione Miki Biasion

Prime anticipazioni sulla 20° edizione della Festa dello Sport della Città di Santhià, in programma sabato 16 settembre e che si caratterizza come una vetrina per tutte le associazioni sportive della città e dei paesi limitrofi .

Saranno più di venti le società sportive e associazioni presenti: si spazia dalla danza alle arti marziali, dagli sport di squadra quali calcio, pallavolo e basket, al golf, il roller, e anche la pista di macchinine elettriche slot, specialità sportiva emergente da poco riconosciuta dal Coni.

«Per l’edizione 2023 abbiamo pensato di riportare in centro la manifestazione che si svolgerà tra corso Nuova Italia, piazza Aldo Moro, parco Durandi - dice il Vicesindaco Beccaro, che ha anche la delega allo Sport - in modo da connetterla con le attività commerciali cittadine aperte il sabato pomeriggio. Non solo: abbiamo deciso di estendere l’invito a partecipare anche ai centri benessere, gli istituti di bellezza e studi medici legati alla cura e benessere fisico come nutrizionisti e dietologi, oltre che farmacie e parafarmacie. Tutte attività che contribuiscono al benessere della persona, per ampliare il target di riferimento non solo ai giovanissimi ma anche ai loro genitori».

Per la buona riuscita della manifestazione, collaborano con l’organizzazione anche altre associazioni cittadine, come il Vespa Club, L’AVIS, il fondo Edo Tempia che ormai da anni organizza, la sera precedente la festa, una Camminata Podistica a passo libero molto partecipata, (partenza venerdì 15 dalle ore 18.45 piazza Zapelloni).

«Quest’anno avendo la disponibilità del nuovo Spazio Eventi che potrà ospitare molte persone - aggiunge l’assessore Alessandra Ferragatta - abbiamo organizzato, sempre per il venerdì precedente la festa a partire dalle 21 una serata con la partecipazione di uno sportivo di spicco che ci narrerà delle sue gesta e del suo vivere lo sport. Avremo infatti l’onore di ospitare Miki Biasion, due volte campione del mondo Rally nel 1988 e nel 1989 con la mitica Delta Integrale, che ha iniziato la sua carriera corse nel 1979 e che ancora nel 2012 vinceva tre tappe su camion Iveco al Rally Dakar: di sicuro avrà molto da raccontarci!».

Infine, novità del 2023, sarà il Passaporto dello Sportivo: una tesserina che verrà consegnata tramite le scuole (quasi 1000 tra bambini e ragazzi) sulla quale verranno apposti dei timbri per ciascuna attività “provata”: arrivati a un certo numero di timbri collezionati si avrà diritto a premi e gadget della manifestazione.