Fa tappa a Vercelli il poliziotto pellegrino sulla via Francigena

Passione per i percorsi storici del Cristianesimo, spirito di sacrificio per la ricerca di se stessi e della propria fede, desiderio di pace nel mondo: queste alcune tra le principali motivazioni che hanno spinto il socio in congedo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.), Assistente Capo Coordinatore Giuliano Maltempi, ad intraprendere dopo la metà del mese di giugno il cammino sulla Via Francigena, che dalla cittadina inglese di Canterbury lo condurrà a Roma, alla Città del Vaticano, nel mese di settembre.

La Presidenza Nazionale A.N.P.S. sostiene nell’impresa l’Associato Pellegrino Maltempi, condividendo lo slogan “Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace”. Durante l’intero percorso, il Pellegrino indosserà il cappellino e le maglie dell’A.N.P.S.,sulle quali sarà applicata anche una “patch” indicativa dell’impresa.

Tra le varie tappe italiane, Maltempi transita oggi, giovedì 10 agosto nella città di Vercelli e, nel primo pomeriggio, sarà ricevuto in Questura. Nella giornata di mercoledì, invece, ha fatto tappa a Santhià.