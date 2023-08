Luisa Carpo espone a Riva Valdobbia

“Il colore della luce” è il titolo della mostra che la pittrice Luisa Carpo apre da giovedì 10 agosto alla Soms di Riva Valdobbia.

L’artista vercellese propone ceramiche e acquerelli caratterizzati da raffinatezza, eleganza e grande creatività. Guidata dal desiderio di sperimentare, di percorrere nuove strade e provare nuove esperienze, traendo spunto dalla lezione dei grandi, Carpo attinge alle lezioni dei suoi maestri Cesare Cerallo, Armando Donna, per approfondire le tecniche e affinare il suo gusto compositivo in direzione di una pulizia formale e sostanziale che mira all’essenzialità. Seguendo la sua ispirazione Luisa Carpo non cessa mai di sperimentare prediligendo tra i soggetti ricorrenti fiori stilizzati e paesaggi di sognanti caratterizzati dalla freschezza degli effetti luminosi dei colori delicati, a volte decisi, ma mai aggressivi, che danno risalto alla morbidezza e alla trasparente luminosità dell'insieme.

La mostra "Il colore della luce. dipinti – acquerelli – porcellane" di Luisa Carpo è allestita alla Società di Mutuo Soccorso, in via degli Alpini a Riva Valdobbia con ingresso libero da lunedì a venerdì: 17 – 19,30; sabato e domenica: 11 – 12 e 17 – 19,30 martedì 15 agosto: 11 – 12 e 17 – 19,30.