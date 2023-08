Una Pro Vercelli imbottita di giovani perde contro l'Albinoleffe

Pro Vercelli 1 Albinoleffe 3 (2 a 0 per gli ospiti nel primo tempo, poi dimezza Nepi, infine terzo gol dell’Albinoleffe su angolo) nella prima vera amichevole d’agosto

Ma vediamo lo schieramento proposto da Dossena nel primo tempo. Davanti a Rizzo, da destra a sinistra, ci sono: Clemente, Fiumanò, Carosso, Iotti. A centrocampo un trio di giovanissimi, con Rutigliano davanti alla difesa più Forte e Spavone mezzeali. Davanti Gheza e Maggio sulle ali e Comi centravanti.

Giocatori più lenti e imballati rispetto alle precedenti uscite, il che era stato messo in preventivo visti i carichi di lavoro. I tre gol subiti per errori in costruzione o nell’uno contro uno. La squadra ha cercato di proporre gioco, ma, come detto, l’essere in fatica sulla gambe ha impedito, tanto nel primo quanto nel secondo tempo, di creare superiorità numerica.

«Non era importante il risultato. Ho mescolato le carte schierando dei giovanissimi, dei ragazzi del 2005 e del 2006: da alcuni ho avuto le risposte che volevo, altri hanno ancora bisogno di un percorso di crescita» ha dichiarato mister Dossena al termine dell’incontro.

«Certo, abbiamo commesso errori, ma c’è ancora tempo per poterci lavorare» dice ancora. E contro la Juventus Next Game «darò ancora del minutaggio un po’ a tutti, voglio vedere all’opera tutti coloro che ho a disposizione».

Insomma non è ancora tempo di un 11 base.