L'addio a Luciano Covre, capitano nella Pro anni '60

Funerali, oggi pomeriggio, alle 15 in collegiata San Leonardo di Verbania di Luciano Covre, mancato a 82 anni. Ha allenato la squadra della sua città in Promozione nel campionato 1980-81 e nelle prime 8 giornate del campionato successivo. Ma ad essergli rimasti nel cuore sono gli anni da calciatore con la fascia di capitano della Pro Vercelli, più ancora delle due stagioni giocate col Novara conclusesi con la promozione in B. Nonostante l’amarezza patita per la mancata promozione in C della Pro nell’ultima stagione, conquistata sul campo ma negata dalla giustizia sportiva che ha penalizzato la squadra con 4 punti. Per questo, all'amico di quegli anni, Edo Iussich, venuto a trovarlo nei mesi scorsi a Verbania, aveva manifestato il desiderio d’essere seppellito con la maglia n. 4 (giovava da libero) con impresso il suo nome. Richiesta che l’amico ha girato alla società che, in pochi giorni, l’ha fatta confezionare e gliel’ha fatta recapitare. La stessa maglia che i famigliari faranno appoggiare sulla sua bara.

Un messaggio di cordoglio è stato pubblicato attraverso i social dalla società di vi Massaua. «La F.C. Pro Vercelli 1892 si stringe alla famiglia per la scomparsa a 82 anni di Luciano Covre, Capitano delle Bianche Casacche nella seconda metà degli Anni ’60».

A ricordare Covre sono anche i vecchi compagni socialisti per la presidenza del circolo Zappelli di via Roma a Intra, retta per molti anni in coppia col vicepresidente, Pippo Brignoli.