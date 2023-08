Riva Vercellotti: «Disagi e aumenti: per i pendolari, oltre al danno la beffa»

«Da metà luglio, per chi viaggia verso Milano, la situazione è vergognosa. Si sapeva che i numeri sarebbero aumentati dopo le estati post Covid ma le croniche carenze d’organico estive, un’organizzazione che non sempre è dimostrazione d’efficienza, i rimpalli di responsabilità tra RFI e Trenitalia sui lavori in Lombardia, a Magenta, hanno creato nelle ultime due settimane una situazione indecente». E' da tempo che il consigliere regioanale Carlo Riva Vercellotti segue le vicende dei pendolari facendosi portavoce di segnalazioni e proteste.

E sui problemi legati alla soppressione dei treni per Milano Porta Garibaldi dice: «E' vero che i disagi si dovrebbe concludere a fine mese, resta una pessima pagina, una pagina vergognosa di un servizio pagato anche con fondi pubblici. E cara grazia che è stato un luglio e un inizio agosto con temperature ancora contenute rispetto agli anni scorsi e adesso sono arrivate per tanti le ferie estive, diversamente le tensioni e i disservizi che la coppia vincente RFI-Trenitalia ha creato sarebbero state ben maggiori».

Da consigliere regionale Riva Vercellotti ha girato le seegnalazioni non solo all'assessorato ai Trasporti del Piemonte «ma anche aparlamentari, piemontesi e lombardi e all’Agenzia per la Mobilità del Piemonte. Una situazione che ha l’aggravante della beffa visti gli aumenti degli abbonamenti di quest’estate - commenta -. Mi auguro che almeno Trenitalia ed RFI diano un segnale ai pendolari di Vercelli regalando l’abbonamento di agosto perché alla fine un viaggiatore capisce anche che i lavori su Magenta possono creare disagi e che e meglio fare i lavori in piena estate rispetto all’autunno, ma delle due l’una: o si riesce a gestire in modo diverso il servizio, magari cercando un confronto con i pendolari stessi, magari riorganizzando i servizi con con più linee straordinarie su Centrale, o potenziando i mezzi esistenti in termini di capienza. Oppure si dice: “scusate per i disagi, siamo dispiaciuti e insieme a RFI vi paghiamo l’abbonamento di agosto o la quota parte per chi ha l’annuale, o sui treni delle ore di punta alla mattina e al tardo pomeriggio vi rimborsiamo il biglietto in corsa singola”».

Mi auguro che almeno le scuse di RFI e Trenitalia arrivino al più presto accompagnate da qualche risposta concreta perché chi acquista un abbonamento o un biglietto sono persone che hanno pagato per un servizio, sono lavoratori, manager, studenti, turisti, anziani, famiglie. Le immagini che abbiamo visto, purtroppo, sono quelle inaccettabili di carri bestiame.

Sarebbe poi interessante capirne di più su questi lavori di RFI a Magenta perché qualcosa non torna sul fatto che sono stati tolti i treni da Garibaldi che a Magenta nemmeno fermano. E sarebbe interessante sapere se sono stati programmati, come mi auguro, nelle ore notturne per accelerare le tempistiche e sarebbe interessante capire perché gli utenti non sono stati avvisati con una comunicazione importante e diffusa nelle settimane e nei giorni precedenti ai disagi.

Una serie di misteri che di certo non lascerò inevasi, come il mistero dei fondi per migliorare la sicurezza delle stazioni principali sui tornelli, annunciati addirittura nel 2018 e spariti dalla circolazione e programmazione perché nemmeno a Torino hanno iniziato a posizionarli.

L’auspicio è solo che gli amministratori di questi due enti di derivazione statale inizino a prendere una posizione più decisa sulla dirigenza territoriale mettendo nei ruoli decisionali dei rispettivi enti gente che viaggia tutti i giorni, dei pendolari, così che capiscano cosa vuol dire non solo togliere alla propria vita, ai propri affetti o svaghi del tempo prezioso, ma cosa vuol dire viaggiare in condizioni disumane.