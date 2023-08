Carta Solidale in arrivo per 497 famiglie vercellesi

Sono 497 i nuclei familiari residenti a Vercelli destinatari della Carta “Dedicata a te” 2023, strumento una tantum introdotto dal Governo, che permette di beneficiare di una cifra di 382,50 euro per acquistare beni di prima necessità negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari.

Dal 24 luglio, le famiglie individuate dall'Inps come destinatarie della misura stanno ricevendo le relative le comunicazioni in merito alla carta. Non occorre presentare alcuna domanda: i beneficiari individuati dall’Inps riceveranno dal Comune una comunicazione personale sulla quale sarà riportato un codice di riferimento abbinato al codice fiscale. Cittadine e cittadini beneficiari potranno ritirare la carta presso qualsiasi ufficio postale dal 5 fino all’ultimo giorno del mese (ad esempio: dal 5 al 31 agosto).

Sarà sufficiente recarsi negli uffici postali con i documenti e la comunicazione ricevuta dal Comune, presentando allo sportello: il codice di riferimento riportato sulla comunicazione ricevuta, un documento di identità in corso di validità ed il codice fiscale/tessera sanitaria.

La graduatoria definitiva dei nuclei familiari assegnatari individuati dall'Inps è stata pubblicata sul sito del Comune di Vercelli CLICCANDO QUI. I nuclei sono identificabili dal numero di protocollo Inps della dichiarazione Isee 2023 in corso di validità.

La Carta “Dedicata a te” 2023 potrà essere utilizzata subito e, per non perdere il diritto a utilizzare la cifra riconosciuta, bisognerà effettuare un primo pagamento entro la scadenza del 15 settembre presso uno dei negozi che aderiscono all’iniziativa.

Chi ha diritto alla Carta “Dedicata a te” 2023 e non ha ancora ricevuto la comunicazione del Comune può inviare una mail all’indirizzo protocollo@cert.comune.vercelli.it per essere ricontattato e avere il numero di tessera corrispondente al tuo nominativo. L’elenco dei prodotti acquistabili e dei negozi e dei supermercati convenzionati è disponibile CLICCANDO QUI.