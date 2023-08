Pro Vercelli: le avversarie del Girone A e due amichevoli

Fiumanò, difensore centrale, ex Juventus Under 23



Il Consiglio Direttivo di Lega ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2023/2024, ecco le avversarie della Pro Vercelli (si parte in 3 settembre).

GIRONE A

AlbinoLeffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana, Legnago, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona

Dopo il ritiro la Pro Vercelli, da oggi (ore 17), riprende ad allenarsi al Piola.

Mercoledì 9 agosto alle ore 17 (prezzo d'ingresso 5 euro), amichevole contro l'Albinoleffe.

Domenica 13, sempre al Piola, stessa ora stesso costo del biglietto, amichevole contro la Juventus Next Game.

Vedremo così all'opera i 5 neoacquisti.

Oltre all'esterno (può giocare tanto in un 3-5-2 quanto in un 4-3-3) Niang, primo acquisto di quest'annoi, vedremo due giovani che sono arrivati in prestito dal Napoli (l'attaccante Pesce e la mezzala o mezzapunta Spavone, che sta ben impressionando) e due giovani di belle speranze che sono della Pro a titolo definitivo: l'attaccante esterno Condello e il difensore centrale Fiumanò. Due giocatori, questi, che dovrebbero far parte di quella rosa ristretta che Dossena impiegherà in campionato (il mister non ama i turn over).

Chiaro: la squadra è ancora incompleta e qualcuno (probabilmente Mustacchio) farà le valigie. Sarà un lungo mese, questo.