Infortunio per un cercatori di funghi: recuperato da Soccorso Alpino

Infortunio per un cercatore di funghi soccorso al Bocchetto Sessera, sopra Trivero. Un uomo di circa 58 anni, nella giornata di domenica 6 agosto, è stato recuperato dal Soccorso Alpino dopo aver accusato un problema a una gamba.

È accaduto nella tarda mattinata, dietro l'area picnic del Bocchetto Sessera. Data la zona particolarmente impervia, la donna presente con lui ha subito lanciato l'allarme intorno alle 12. Sul posto le squadre di terra del Soccorso Alpino per il recupero del malcapitato. In seguito, dopo esser stato trasportato a valle su una barella e portato in un'area più sicura, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.