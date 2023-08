Gestire Fido al mare: come lavare il pelo?

Alla stregua degli esseri umani, anche i nostri amici a 4 zampe non vedono l'ora di rotolarsi in spiaggia e di tuffarsi in acqua per concedersi un bagno rinfrescante. Se è vero che i cani si divertono un mondo al mare, bisogna anche tenere bene a mente che l'acqua salata può rovinare il loro pelo, ed in alcuni casi, anche provocare disturbi alla pelle come allergie e dermatiti.

Nella sabbia, infatti, sono presenti piccoli insetti che possono annidarsi nel pelo di Fido causandogli prurito, mentre l'acqua salata provoca secchezza della cute ed inaridimento del pelo. Ecco perché è importante, subito dopo il bagno in mare, sciacquarlo con acqua dolce; ove ciò non fosse possibile, si deve provvedere ad asciugarlo con un telo di spugna, prestando molta attenzione a muso, orecchie, addome e coda.

Non appena possibile, Fido deve essere lavato ed un modo semplice e sbrigativo per farlo è utilizzando uno shampoo ad hoc. Attenzione a non usare prodotti specifici per l'uomo, in quanto il pH dei cani è diverso dal nostro. Oltre ad una questione di pH diverso, i detergenti umani potrebbero creare problemi a Fido come prurito, fastidio o arrossamenti, o rendere la pelle più suscettibile alle infezioni.

Allora, cosa utilizzare per lavare il nostro amico pelosetto? La migliore soluzione è uno shampoo secco per cani, un prodotto che pulisce il pelo di Fido senza utilizzare acqua. Ma per scongiurare possibili reazioni allergiche, è meglio preferire prodotti di qualità certificata, proprio come lo shampoo a secco Amusi.

Il brand è conosciuto sul mercato del pet food, ma non solo: commercializza anche i migliori prodotti naturali per l'igiene di Fido, la cui formula è bilanciata con pH neutro, il pH specifico dei nostri amici a 4 zampe. Lo shampoo a secco Amusi è un prodotto lavante senza acqua e senza fare schiuma, disponibile in un comodo formato spray che garantisce un'applicazione facile.

La formula Amusi è vegana e non contiene al suo interno nichel, parabeni e coloranti, gli ingredienti sono naturali e testati per rispettare la cute del nostro cane. Il prodotto è a base di glicerina vegetale, estratta da oli vegetali naturali che va ad agire come umettante-igroscopico, emolliente e protettivo della cute e del pelo, rendendoli decisamente morbidi ed idratati al tatto.

Oggi, finalmente, non sono necessari lunghi lavaggi per donare a Fido un pelo morbido e lucente. Lo shampoo a secco Amusi riuscirà a rendere il momento del bagnetto una dolce coccola, rendendolo semplice, veloce ed efficace.