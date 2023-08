"Bevo romagnolo": Slow Food adotta un'azienda alluvionata

La condotta di Slow Food., con la collaborazione del Gruppo di Acquisto Solidale, ha aderito alla proposta dell'associazione Tempi di Recupero di Faenza per supportare la ripresa delle cantine della Romagna. In pochi giorni è stato effettuato un ordine importante: circa 600 bottiglie prodotte dalla Tenuta Santa Lucia di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena.

Per tutto il mese anche alla Salsamenteria di via dei Mercati, ha inserito nella sua carta due etichette della cantina selezionata dell'azienda che produce vitigni autoctoni come il sangiovese, l'albana, il famoso, il centesimino cercando la qualità attraverso l'agricoltura biologica e biodinamica. «Un'occasione per far conoscere ai vercellesi questi prodotti e, magari, innescare un circolo virtuoso che porti anche altri ristoratori ad adottare una piccola cantina danneggiata dal maltempo», ha sottolineato il fiduciario e di Slow Food Massimo Bignardi, anticipando che anche nelle manifestazioni di settembre della condotta si berrà romagnolo.