Indifferenziato, raddoppiano i passaggi nelle cascine

Nella cascine e case sparse nelle campagne di Santhià raddoppiano i passaggi per il ritiro dei rifiuti indifferenziati. A seguito delle molte richieste pervenute all’Amministrazione comunale da parte di chi abita in cascine e case sparse, dove la raccolta del rifiuto indifferenziato avveniva una sola volta al mese, il Comune segnala che «siamo riusciti a trovare tra le pieghe del Bilancio comunale la copertura per far sì che da qui a fine anno la raccolta del rifiuto indifferenziato diventi quindicinale anche per queste utenze, anziché ogni 28 giorni come avveniva finora».

Per coloro che vivono in Zona 1 i passaggi sono agosto: 1, 14 e 29; settembre: 12 e 26; ottobre: 10 e 24; novembre: 7 e 21 e dicembre: 5 e 19.

Per la Zona 2 le date corrette di raccolta: agosto: 8 e 22; settembre: 5 e 19; Ottobre: 3, 17 e 31; novembre: 14 e 28; dicembre: 12 e 26

«Ci auguriamo di poter mantenere questa cadenza di servizio anche per tutto il 2024 - dice il sindaco Angela Ariotti - e invitiamo ancora una volta i santhiatesi a impegnarsi per rendere il mondo in cui viviamo sempre migliore e vivibile per i nostri figli e nipoti».