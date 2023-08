Settantenne in manette: perseguitava il titolare di un'officina e i suoi clienti

E' finito in carcere, accusato di aver tenuto concotte persecutorie nei confronti del titolare di un'officina vercellese. Ma le indagini proseguono per accertare i motivi che hanno spinto un 70enne, pugliese di origine ma da tempo residente a Vercelli, a prendere di mira l'imprenditore che, dopo aver sopportato a lungo comportamenti sempre più inquietanti, ha deciso di sporgere denuncia.

Nella mattinata del 28 luglio il personale della Squadra Mobile ha così dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti del settantenne, disposta dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’uomo era stato denunciato dal titolare di un’officina cittadina esasperato: dallo scorso gennaio il 70enne non gli avrebbe più dato pace, attuando appostamenti nei pressi dell’officina meccanica, nel corso dei quali l'anziano non ha risparmiato minacce e offese, estese anche a clienti e collaboratori. In più occasioni, l'arrestato avrebbe minacciato di morte la persona offesa e i suoi familiari, non risparmiando loro atti osceni e volgari, mostrando le proprie parti intime; in più occasioni inoltre, per dar sostanza alle proprie minacce, l’arrestato ha simulato veri e propri investimenti nei confronti di quanti frequentavano l’officina, accelerando in prossimità dei malcapitati per poi sterzare all’ultimo ed evitare così l’impatto.

Per tali condotte l’uomo, al termine degli accertamenti di rito, il 70enne è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno i successivi gradi di giudizio e l'eventuale sentenza di condanna a definire compiutamente la posizione dell'uomo.