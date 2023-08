Rifiuti abbandonati: otto sanzioni e fototrappole in arrivo

Otto "furbetti" dei rifiuti sono stati individuati e sanzionati nel corso dei controlli svolti dall'Amministrazione comunale nell'ambito della campagna per il contrasto dell'abbandono irregolare dei rifiuti.

«Grazie all'azione congiunta degli agenti della Polizia Locale e del personale Asm Vercelli, sono stati individuati e multati otto trasgressori del Regolamento di Pulizia Municipale in via Leonardo Walter Manzone - si legge in una nota di Palazzo di Città -. Le sanzioni sono riconducibili all'abbandono di rifiuti su suolo pubblico e alla mancata differenziazione. L'operazione rientra nella più ampia attività di controllo e monitoraggio del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei comportamenti ambientalmente scorretti avviata dall'Amministrazione comunale in diverse zone della città».

Un'attività di controllo che, a breve, sarà rafforzata dall'installazione sul territorio cittadino di 15 fototrappole fornite da Covevar oltre a quelle già in dotazione al Comune e ulteriori tre videocamere fornite da Asm Vercelli.