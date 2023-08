Reddito di Cittadinanza addio per il 60% dei beneficiari piemontesi. I dati per Provincia

Con un sms 169mila beneficiari del Reddito di Cittadinanza in Italia sono stati informati che da martedì 1° agosto, è stata sospesa la misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e introdotta nella scorsa legislatura per contrastare la povertà. Si tratta di persone tra i 18 e i 59 anni, ritenute “occupabili” e che quindi non avranno più diritto al sussidio.

Chi resta fuori da questo computo, quindi i "non occupabili", potrà percepirlo fino al 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 si passerà all’assegno di inclusione.



I DATI SULL'OSSERVATORIO DEL RDC

Stando agli ultimi dati reperibili per quest'anno dall’"Osservatorio sul reddito e pensioni di cittadinanza dell’Inps” sono 59.925 in Piemonte i nuclei beneficiari di Rdc, corrispondenti a 113.730 persone. L’importo medio mensile è di 572,96. LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE PIEMONTESI

Le famiglie torinesi che ricevono il reddito di cittadinanza sono 35.392 (corrispondenti a 69.271 persone), un percettore ogni 33 abitanti, circa.

Alti i numeri di percettori, se rapportati ai suoi abitanti, anche a Vercelli con 2.345 nuclei (4.925 persone, una ogni 34), ad Alessandria: 6.226 (11.993 persone, uno ogni 35 abitanti).

Ad Asti lo ricevono 2.788 nuclei (5.633 persone, uno ogni 38), a Biella 2.091 famiglie (4.046 persone, uno ogni 43), a Novara 3.753 (7.718 persone, uno ogni 47), nel Vco 1.149 nuclei (1.945 persone, uno ogni 81).

Sono 4.181 i nuclei familiari percettori di Rdc che vivono in provincia di Cuneo corrispondenti a 8.199 persone e per un importo medio mensile di 557,87 euro, al di sotto della media piemontese. Si calcola un percettore ogni 72 abitanti.

DA OGGI IL 60% PERDE IL RDC

La stima che parla del 60% dei percettori che perderanno il Reddito di Cittadinanza da oggi vede quindi un netto ridimensionamento del numero totale di percettori.