Imprese: il Piemonte Orientale cresce ma Vercelli è il fanalino di coda

Dopo un primo trimestre in flessione, il sistema imprenditoriale delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO mostra una leggera ripresa, registrando un saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese, con un aumento complessivo di 294 unità. In particolare tra aprile e giugno 2023 nelle quattro province dell’Alto Piemonte sono nate 969 imprese (dato leggermente superiore alle 930 iscrizioni dello stesso periodo dell’anno precedente), a fronte di 675 cessazioni (calcolate al netto delle cancellazioni d’ufficio e in lieve diminuzione rispetto alle 695 del secondo trimestre 2022), per un totale di imprese registrate che al 30 giugno ammonta a 73.315 unità. Il tasso di crescita globale si attesta al +0,40%, allineandosi sostanzialmente al dato regionale e nazionale (rispettivamente +0,42% e +0,47%).

Tra i territori emergono alcune lievi differenze: Vercelli evidenzia il tasso di crescita più basso (+0,19%), anche a livello regionale, seguita da Biella (+0,32%) e dal Verbano Cusio Ossola (+0,44%), mentre Novara registra la dinamica migliore (+0,55%), non solo a livello di quadrante ma dell’intero Piemonte.

Il sistema imprenditoriale della provincia di Vercelli registra un lieve incremento nel corso del secondo trimestre 2023: il saldo anagrafico delle imprese della provincia è pari, infatti, a +28 unità a fronte delle 168 nuove iscrizioni e 140 cessazioni (al netto delle 4 cessazioni d’ufficio). Il bilancio tra le imprese iscritte e le imprese cessate si traduce, pertanto, in un tasso positivo, pari al +0,19%. Lo stock di imprese registrate al 30 giugno 2023 ammonta complessivamente a 15.109 unità. Il solo settore ad esprimere una flessione è il commercio (-0,22%), mentre le costruzioni (+0,42%), il turismo (+0,49%) e gli altri servizi (+0,97%) mostrano dinamiche in crescita. Per quanto riguarda le imprese artigiane, nel trimestre in esame si rilevano 68 iscrizioni e 43 cessazioni, portando il numero di imprese registrate a 4.296 unità.