Ubriaco, infastidisce i clienti dei locali e i passanti: due denunce in pochi giorni

Ha violato in due occasioni il divieto di frequentare il centro storico e di avvicinarsi ai locali che vi si trovano, rimediando due denunce e altrettante sanzioni per ubriachezza molesta. E ora rischia un nuovo provvedimento cautelare il 44enne vercellese più volte protagonista, nel corso dell'estate, di episodi di ubriachezza molesta, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nei giorni scorsi le Volanti sono intervenute in corso Libertà dopo la segnalazione di un uomo che, evidentemente ubriaco, infastidiva passanti e clienti della pizzeria Pupetta. Pochi giorni prima la stessa scena di era ripetuta a pochi metri di distanza, tra il bar Bistrot e il Bijoux Cafè. In tutti i casi il 44enne appariva ubriaco: forte odore di alcol, repentini cambi di umore e difficoltà nella deambulazione lasciavano pochi dubbi sulle reali condizioni dell'uomo che, ora, rischia però un aggravamento della misura. In entrambi i casi i poliziotti hanno proceduto con la denuncia per la violazione del Dacur emesso dal Questore e con una sanzione per ubriachezza molesta.