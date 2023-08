Festa patronale, il programma delle celebrazioni liturgiche

Festa patronale di Sant'Eusebio martedì 1 agosto. L'Arcidiocesi ha reso noto il calendario delle celebrazioni liturgiche che prendo il via questa sera, lunedì 31 luglio alle 21, con i primi vespri e la benedizione eucaristica. Martedì 1 agosto la processione di ingresso in cattedrale per la celebrazione solenne di S. Eusebio partirà alle 10,20 dal seminario. Sosterà poi nella cappella di Sant'Eusebio per la venerazione alle reliquie del patrono.

Alle 10.30 l’arcivescovo monsignor Marco Arnolfo presiederà la celebrazione eucaristica solenne, che vedrà la partecipazione del cardinale Giuseppe Versaldi, del vescovo di Aosta e presidente della Cep Franco Lovignana, del vescovo di Ivrea Edoardo Cerrato e dei vescovi emeriti di Piacenza, Biella e Mondovì, monsignor Gianni Ambrosio, monsignor Gabriele Mana e monsignor Luciano Pacomio.

Al termine sarà esposto il Santissimo per l’adorazione animata dalle suore Figlie di Sant'Eusebio, prevista sino alle 16.15, quando saranno celebrati i vespri, seguiti dalla benedizione eucaristica. In cattedrale sono previste altre due messe alle 8.30 e alle 17.30.