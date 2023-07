Asl: premio di Legambiente per l'attenzione verso gli animali

L'Asl di Vercelli si è aggiudicata il prestigioso premio "Animali in città" di Legambiente per il quinto anno consecutivo. Il riconoscimento è stato conferito per le eccellenti strutture e servizi dedicati agli animali d'affezione, l'impegno nella sterilizzazione dei cani e delle colonie feline e l'efficacia delle attività di controllo, incluso il monitoraggio degli animali selvatici.

L'Asl di Vercelli ha dimostrato il suo costante impegno verso il benessere degli animali da compagnia, ottenendo il prestigioso Premio "Animali in città" di Legambiente per il quinto anno consecutivo. Questo riconoscimento sottolinea la dedizione dei servizi veterinari dell'Asl nel fornire servizi di alta qualità per gli animali d'affezione dei cittadini, in particolare per la sterilizzazione dei cani e delle colonie feline. La giuria ha valutato 25 parametri, suddivisi in tre macro aree, che evidenziano l'eccellenza delle strutture e dei servizi offerti.

Il riconoscimento conferito a Vercelli è frutto dell'impegno costante dell'Asl nella gestione del randagismo canino e felino. Attraverso attività di monitoraggio e interventi di sterilizzazione, sono state prese misure decisive per contrastare questo problema. Nel 2023, grazie a un piccolo contributo della fondazione CRVC è partito il progetto "Adotta un amico", che promuove la sterilizzazione dei cani ospiti dei canili rifugio. Il progetto dimostra l'impegno a favorire le adozioni e il benessere degli animali, grazie all'assessore regionale Caucino, e all’ambulatorio del “veterinario sociale”, inaugurato nei mesi scorsi per gli animali delle persone seguite dai Servizi sociali. I risultati sono l'esito delle collaborazioni attive con il Comune di Vercelli, le associazioni di volontariato e la sensibilità dei privati, che lavorano insieme ai servizi veterinari dell'ASL con una ottima sinergia.

La cerimonia di consegna del Premio "Animali in città" si è svolta a Roma, nella sede nazionale di Legambiente, il 27 luglio. La direttrice generale dell'Asl di Vercelli, Eva Colombo, ha ricevuto il riconoscimento e ha commentato l'importanza del premio e dell'impegno dell'ASL verso la prevenzione e il controllo del randagismo. «L'Asl è determinata a sensibilizzare sempre più la cittadinanza su questo tema e a promuovere iniziative concrete per migliorare il benessere degli animali sul territorio. In particolare uno degli obiettivi che ci proponiamo è quello di intervenire sulle colonie feline e sulla sterilizzazione dei gatti, tema verso il quale la sensibilità della popolazione è ancora inadeguata».