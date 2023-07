Arriva Lucilla, idolo dei più piccoli: musica, ballo e divertimento

Arriva Lucilla, l'idolo dei più piccoli. Venerdì 28 luglio alle ore 18.30 in piazza Antico Ospedale Alma Kids presenterà la star di YouTube, con uno spettacolo divertente, coinvolgente e interattivo destinato a bambini e famiglie con canzoni, coreografie e tante sorprese.

Laureata in scienze dell’educazione, Lucilla riunisce le grandi passioni che l’hanno accompagnata: canto, danza e amore per i bambini creando uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico infantile. Diventa popolare fra i bambini tramite la piattaforma YouTube dove i suoi video e le sue canzoni riscuotono il consenso dei più piccoli totalizzando più di 300 milioni di visualizzazioni in poco più di due anni. Alcune delle sue canzoni più popolari sono: “tutti gli animali-cantan con me”, “se sei felice tu lo sai batti le mani”, “Cicci bu!”.

Lucilla proporrà uno show divertente e allegro basato su canzoni e coreografie da ballare spesso insieme a bambini e adulti. Inoltre, propone uno spazio ricreativo, ludico ed educativo che tende a creare interazioni attraverso i concetti base dell’apprendimento come numeri, lettere, suoni e tanto altro.

La durata dello spettacolo sarà della durata di circa 50 minuti. Al termine dello spettacolo Lucilla sarà disponibile a incontrare i bambini e le famiglie attraverso un meet & greet. L'ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti.