Santhià, Carta solidale per 89 famiglie

Sono 89 le famiglie santhiatesi che, nei prossimi giorni, riceveranno la lettera con le indicazioni per il ritiro della Carta solidale.

«La Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità 2023 è un'iniziativa statale che rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio - spiega l'assessore Claudia Ulliana, con delega alle Politiche sociali - ed è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. I beneficiari vengono individuati direttamente dall’Inps e avvisati dal proprio comune di residenza sulle modalità di ritiro presso gli uffici postali».

L’importo complessivo del contributo ammonta a 382,50 euro e viene erogato tramite carta nominativa prepagata, appunto di Poste Italiane.

«In questo periodo di forte difficoltà dovuta all'inflazione che non dà tregua, qualsiasi tipo di supporto economico è di aiuto per le nostre famiglie - aggiunge l'assessore -. Il Comune ha svolto il ruolo di facilitatore del rapporto tra l'INPS e concittadini per il ritiro della Carta, che avverrà negli uffici postali. Questo è stato un lavoro intenso svolto dagli uffici comunali che ha permesso ai nostri cittadini di ritirare la social card Dedicata a Te, nei tempi indicati dal Ministero per garantire la fruizione di questo servizio».