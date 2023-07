L'Unione Montana continuerà a operare fino al prossimo secolo

Voto storico alla riunione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia di giovedì 27 luglio: la riunione plenaria ha stabilito che l’Ente proseguirà la sua vita utile fino al 2100.

«Si tratta di una decisione molto importante per l’Unione Montana Valsesia – commenta il presidente Francesco Pietrasanta - nell’aprile dello scorso anno avevo chiesto ai Sindaci dei Comuni aderenti di allungare di 70 anni la durata della convenzione fondante dell’Unione Montana, per offrire al territorio una più ampia prospettiva di progettualità: la precedente convenzione, in virtù dell’art. 29 dello Statuto, prevedeva che l’Ente avesse “durata fino al 31.12.2030”. Ora – sottolinea con grande soddisfazione – abbiamo tutti insieme effettuato una importante scelta politica, che si inserisce nel nuovo corso che vogliamo imprimere alle scelte per il territorio, dove l’unità programmatica e la progettualità a lungo termine sono considerati elementi cruciali su cui fondare il futuro della Valsesia».

Per statuto l’Unione Montana ha l’obiettivo di “tutela e promozione della montagna” oltre che di “migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e fornire loro adeguati livelli di servizio”: è proprio allo scopo di centrare questi obiettivi che gli amministratori del territorio si sono espressi favorevolmente alla proposta del Presidente Pietrasanta, ed hanno votato l’estensione della convenzione, approvando in primis nei singoli Consigli Comunali la modifica dello statuto (come previsto dall’art. 33 dello Statuto stesso), per spostare la durata della convenzione dal 2030 al 2100.

«Il voto di questa sera – aggiunge Pietrasanta - è il segnale che i nostri Comuni hanno la ferrea volontà di rimanere uniti davanti alle sfide del futuro: un atteggiamento necessario per imprimere una vera svolta nell’azione territoriale da parte dell’Unione Montana, che ci dà la possibilità di avviare progettualità a lungo termine, che diventino volano di nuove imprese, rendendo il nostro territorio attrattivo anche per investimenti di privati in vista di un ulteriore sviluppo del tessuto economico. Insomma – conclude Pietrasanta – il voto di giovedì 27 luglio è un segnale di prospettiva comune per la crescita della Valsesia».