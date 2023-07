Tre giorni di ricerche, ma non c'è traccia degli alpinisti dispersi sul Rosa - FOTO E VIDEO

Non c'è traccia, purtroppo, dei due alpinisti svizzeri dispersi da giorni sul Monte Rosa, sul versante compreso tra il rifugio Gnifetti e la capanna Regina Margherita a 4556 metri

Su richiesta delle autorità svizzere, a partire da martedì sono state avviate le ricerche, condotte in modo congiunto dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con il concorso del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Grazie all’azione sinergica e all’impiego delle risorse specializzate di entrambi i corpi dello Stato, sono state impiegate tecnologie e strumentazioni che hanno consentito di definire e ridurre l’area entro cui concentrare le ricerche, condotte con l’ausilio della componente aerea mobilitata dai reparti Volo dei Vigili del Fuoco di Torino Caselle e Milano Malpensa e della sezione Aerea della Guardia di Finanza di Venegono (in provincia di Varese).

Nella zona delle operazioni è stato istituito un posto di comando avanzato per consentire ai responsabili operativi di coordinare le attività e definire l’impiego delle risorse più idonee allo scenario operativo.

Le ricerche sono proseguite contemporaneamente anche nel territorio svizzero a cura dalle autorità competenti ma, nonostante tutto, dei due alpinisti non si è trovata traccia. Nonostante gli sforzi compiuti, anche in relazione alle avverse condizioni meteorologiche rilevate in alta quota, le ricerche non hanno dato esito e dalla serata di giovedì sono state sospese in attesa di eventuali ulteriori segnalazioni.