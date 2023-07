Incidente in corso Torino: denuncia e sospensione della patente per la guidatrice

Aveva un tasso alcolemico di quattro volte superiore al consentito la donna di 39 anni che, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio è finita con l'auto nel canale, all'altezza della rotonda che immette nei centri commerciali a Porta Torino.

Nei suoi confronti, nei giorni scorsi scorsi, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha presentato una denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcool, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

La donna, italiana, era stata rinvenuta dal personale delle Volanti bloccata nell'autovettura capovolta sulle sponde del canale di corso Torino.

Gli agenti, insieme a un militare dell’Arma dei Carabinieri libero dal servizio e con il decisivo intervento dei Vigili del Fuoco, avevano ancorato il veicolo incidentato alla Volante e, infrangevndo il finestrino posteriore sinistro, avevano estratto la donna dall’abitacolo.

Affidata al personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Vercelli per le cure del caso, la donna è stata sottoposta agli accertamenti di routine, in seguito ai quali è emerso che, al momento dell'incidente, si trovava in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico nel sangue di oltre 4 volte il limite consentito, che è di 0,5 g/litro. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti è stata disposta dalla Prefettura la sospensione della patente per il periodo di un anno.