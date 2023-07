Alagna Music Festival, i concerti della decima edizione

Decimo anniversario dell’Alagna Music Festival, nato per promuovere e valorizzare il territorio a livello di attrattiva turistica aggiuntiva di respiro internazionale, attirando fin dalla sua prima edizione 2014 un pubblico frequentatore delle località montane per fini sportivi, di fitness, oltre che di contatto con la natura e che ha colto la nuova ed inaspettata iniziativa musical-culturale rispondendo ad essa in modo davvero significativo. Dalla prima edizione infatti si è registrato tutti gli anni il tutto esaurito.

Per festeggiare la X edizione dell’Alagna Music Festival 2023 verranno realizzati 5 concerti nel Teatro Unione di Alagna Valsesia dal 28 luglio al primo agosto. Vedranno la partecipazione di artisti di alto livello nel panorama italiano e la presenza di una giovanissima violoncellista Christiana Coppola che riceverà il Premio della Cultura 2023. Il repertorio scelto presenta in ogni concerto un brano di Sergei Rachmaninoff di cui quest’anno ricorre il 150esimo della nascita.

Venerdì 28 luglio Simone Pedroni, pianoforte, presenterà musiche che copriranno tutto l’arco da Bach al Rachmaninoff della grande Sonata op.36,

Sabato 29 luglio Giuseppe Barutti, violoncello, Marco Bronzi, violino e Simone Pedroni, pianoforte, eseguiranno musiche di Williams (Devil’s Dance dal film Le Streghe di Eastwick), Saint-Saëns, Rachmaninov (Trio Elegiaco n.1) e Martin,

Domenica 30 luglio Fausto Ghiazza, clarinetto e Simone Pedroni, pianoforte, eseguiranno un programma improntato su sonorità classiche e jazz, con musiche di Schumann, Rachmaninoff, Morricone (Cera una volta il west), Finzi e Poulenc.

Lunedì 31 luglio Marco Pasini, pianoforte, presenterà di Rachmaninov Sei Momenti Musicali e di Liszt Dopo una lettura di Dante e Rapsodia Ungherese n.9.

Martedì 1 agosto Christiana Coppola, violoncello e Simone Pedroni, pianoforte, eseguiranno musiche di Bach e Rachmaninov. I 5 concerti della durata di un’ora circa, preceduti da una guida all’ascolto offerta dagli stessi artisti, saranno realizzati alle 18.30. Il prezzo di ogni singolo concerto è di 15 euro, l’abbonamento ai 5 concerti è di 60 euro. Per prenotare è sufficiente scrivere una mail a: alagnamusicfestival@gmail.com