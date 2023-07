Accoltellamento a Ronco Biellese: ferito da una donna, 56enne in codice rosso

Arrivano aggiornamenti importanti circa l'accoltellamento di Ronco Biellese. Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime informazioni raccolte si indaga per tentato omicidio.

Non sono noti, al momenti i fatti e l'esatta dinamica dell'accaduto ma a quanto si apprende una donna di 54 anni avrebbe colpito con un coltello il 56enne, poi portato all'ospedale in codice rosso. Sembra che i due si conoscessero. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri e alla Procura.

Il fatto

Non si conoscono, al momento, ulteriori dettagli circa il grave fatto di cronaca accaduto a Ronco Biellese. Stando alle prime informazioni raccolte, una donna avrebbe accoltellato in casa un uomo di circa 56 anni.

Quest'ultimo avrebbe riportato ferite da codice rosso ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Poi il trasporto in ospedale per le cure del caso. Non sono note le sue condizioni di salute. Sul fatto indagano i Carabinieri. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.